جونسون لروحاني: ملتزمون بالاتفاق النووي وعلى طهران الكف عن انتهاكه

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي مع إيران، مشيرا إلى أنه "يجب على طهران الكف عن انتهاك الاتفاق".

وفي اتصال هاتفي بين الجانبين، قال جونسون لروحاني: "على إيران انتهاز فرصة استعداد الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق".

وكانت الرئاسة الإيرانية أفادت بأن روحاني أكد لجونسون أن الولايات المتحدة "تزعم أنها تريد العودة إلى الاتفاق النووي لكنها لم تقدم على أي خطوة عملية".

وأضاف أنه "لا خيار أمام واشنطن سوى رفع العقوبات والوفاء بالتزامات الاتفاق النووي"، لافتا إلى أن "سياسة إيران قائمة على العمل مقابل العمل".

كما شدد الرئيس الإيراني على أن "عدم التزام الطرف الأوروبي بتعهداته أفقد ثقة الإيرانيين بأوروبا وضيّق الأجواء الدبلوماسية معها".

وتابع أن "الولايات المتحدة لم تنسحب من الاتفاق النووي بالتفاوض لتعود إليه بالتفاوض".

ورحب روحاني بسحب الدول الأوروبية مشروع قرار ضد بلاده في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلا إنها "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وفي حديثه عن دور إيران في المنطقة، قال روحاني "لا يمكن إنكار نفوذ إيران الإقليمي، وطهران مستعدة لحل أزمات المنطقة بالتعاون الإقليمي وتعزيز دور الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن "إيران لم تكن البادئة بأي هجوم على أي طرف وهي جزء من الحل في كافة أزمات المنطقة".

المصدر: "رويترز" + RT