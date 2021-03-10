انعقاد جولة ثانية من المفاوضات التركية اليونانية الأسبوع المقبل

ذكرت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة وأثينا ستعقدان جولة ثانية من المفاوضات حول تسوية النزاع البحري بين الطرفين يومي 16 و17 مارس.

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وقالت الوزارة، في بيان أصدرته الأربعاء: "الجولة التالية من المفاوضات البناءة والمشاورات السياسية بين تركيا واليونان ستنعقد في أثينا يومي 16 و17 مارس 2021".

وستجري هذه المفاوضات قبيل قمة للاتحاد الأوروبي هذا الشهر من المتوقع أن يناقش خلالها زعماء دول التكتل النزاع المستمر بين تركيا واليونان.

وبين تركيا واليونان خلافات بشأن حقوق خاصة بمصادر الطاقة ومطالبات بالسيادة في مياه بالبحر الأبيض المتوسط والمجال الجوي ووضع جزر بحر إيجة.

والتصعيد الأكبر تشهده منطقة شرق المتوسط حيث نفذت تركيا في الأشهر الأخيرة عمليات تنقيب عن موارد الطاقة في مياه تعتبرها قبرص واليونان تابعة لهما، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي مرارا عن دعمه لموقفهما، منتقدا الإجراءات التركية "غير القانونية"، ومهددا أنقرة بفرض عقوبات.

وفي ظل تصاعد التوتر بين الطرفين مع تكثيفهما مناورات عسكرية وتهديدات متبادلة، بادر حلف الناتو، الذي يضم البلدين، بمحادثات عسكرية العام الماضي أدت إلى تشكيلة آلية فض اشتباه بين القوات التركية واليونانية.

وفي يناير 2021 استأنفت الدولتان الجارتان مفاوضاتهما السياسية لتسوية النزاع بعد توقف دام 5 سنوات.

المصدر: "رويترز" + وكالات