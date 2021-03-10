أردوغان يدافع عن صهره المستقيل من منصب وزير المالية التركي

دافع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن صهره، براءت ألبيراق، الذي تولى منصب وزير المالية في تركيا من 2018 إلى 2020 وتعرض مؤخرا لحملة انتقادات واسعة من قبل المعارضة.

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وهاجم أردوغان، في كلمة ألقاها خلال مشاركة في اجتماع الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم بالبرلمان التركي، حملة المعارضة عبر "تويتر" ضد ألبيراق، وبين أن الوزير السابق قدم "خدمات ثمينة لتركيا" خلال فترة توليه وزارتي الطاقة والمالية.

وأفاد: "المعارضة تتعمد تجاهل الخدمات التي قدمها السيد ألبيراق خلال فترة توليه منصب وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، ففي عهده أقدمت تركيا على مشاريع تنقيب كبيرة واشترت سفنا للبحث والتنقيب، والآن أسطولنا التنقيبي بات يضاهي أساطيل كبرى الدول العالمية".

وأعلن ألبيراق في نوفمبر 2020 استقالته من منصبي وزير المالية ونائب رئيس صندوق الثروة السيادي في تركيا لأسباب قال إنها تتعلق بحالته الصحية.

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وسبق أن شغل ألبيراق، وهو صهر أردوغان، منصب وزير الموارد المائية والطاقة من 2015 وحتى 2018، وتسلم حقيبة وزارة المالية عام 2018.

وتزامنت فترة أدائه مهام وزير المالية والخزانة مع أزمة اقتصادية حادة عصفت بتركيا التي شهدت هبوط عملتها الوطنية حوالي 4 أضعاف مقابل الدولار الأمريكي.

المصدر: "الأناضول" + وكالات