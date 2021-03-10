وزيرا الدفاع الروسي والأرمني يبحثان التعاون العسكري بين موسكو ويريفان والوضع في قره باغ

بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره الأرمني فاغارشاك هاروتيونيان في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، التعاون العسكري بين موسكو ويريفان والوضع في إقليم قره باغ.

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وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن المحادثات بين الوزيرين تناولت "جوانب مختلفة من التعاون الثنائي العسكري والعسكري التقني، والوضع الراهن في مناطق أداء مهام قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ، إلى جانب قضايا أخرى ذات الاهتمام المتبادل".

المصدر: "إنترفاكس"