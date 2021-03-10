جونسون ينفي فرض بريطانيا حظرا على تصدير اللقاحات

نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاتهام الموجه من رئيس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل، لبريطانيا بأنها فرضت حظرا تاما على تصدير اللقاحات المضادة لكورونا.

وقال جونسون في تصريح اليوم الأربعاء، أمام مجلس العموم البريطاني: "لم نمنع تصدير أي لقاح أو مكون يدخل في إنتاج أي لقاح مضاد لكورونا"، مشيرا إلى أن "المجلس بأكمله يمكنه أن يكون فخورا ببرنامج التطعيم في المملكة المتحدة، حيث تلقى أكثر من 22.5 مليون شخص الآن الجرعة الأولى من اللقاح في جميع أنحاء البلاد".

ولفت جونسون إلى أنه "يمكننا أيضا أن نفخر بالدعم الذي قدمته المملكة المتحدة للاستجابة الدولية لجائحة كورونا، بما في ذلك التبرع بـ548 مليون جنيه إسترليني لبرنامج Covax".

وقال: "لم نمنع تصدير أي لقاح أو مكونات اللقاح"، مضيفا: "هذا الوباء وضعنا جميعا في جانب واحد من المعركة من أجل الحفاظ على الصحة العالمية. ونحن نعارض قومية اللقاحات بجميع أشكالها".

هذا ورفضت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين التعليق على الخلاف، على الرغم من أن مكتبها قال إن جونسون قد أعطى تأكيدات في السابق بعدم وجود حظر على تصدير اللقاحات.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إن مثل هذه الخلافات بين المملكة المتحدة وأوروبا هي "الوضع الطبيعي الجديد" ، وأن "الاختلاف الاقتصادي والمزيد من المنافسة" سيضع ضغوطا إضافية على اتفاقيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "ديلي ميل"