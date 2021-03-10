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بوتين يبحث مع رئيس حكومة لوكسمبورغ توريدات لقاح "سبوتنيك V" لبلاده

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بوتين يبحث مع رئيس حكومة لوكسمبورغ توريدات لقاح
Sputnik Alexey Nikolsky
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس وزراء وكسمبورغ كزافييه بيتيل (صورة أرشيفية)
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، هاتفيا، إمكانية توريدات لقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من فيروس كورونا إلى بلاده.

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وأفاد الكرملين في بيان بأن المحادثات التي بادر إليها رئيس حكومة لوكسمبورغ ركزت على المسائل المتعلقة بـ "بناء التعاون في مجال منع تفشي عدوى كورونا، بما في ذلك الآفاق المحتملة لتوريدات لقاح سبوتنيك V الروسي إلى لوكسمبورغ".

المصدر: "تاس"

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