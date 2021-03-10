بدء حملة التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي في جمهورية صرب البوسنة

أصبح ألين شيرانيتش وزير الصحة بجمهورية صرب البوسنة، أول من يتلقى لقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من فيروس كورونا في هذا الإقليم، حسبما أفادت وزارة الصحة المحلية، اليوم الأربعاء.

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وأشارت الوزارة في بيان إلى أن حملة التطعيم ضد مرض "كوفيد-19" في جمهورية صرب البوسنة (وهي جزء من جمهورية البوسنة والهرسك) بدأت من أشخاص عاملين في قطاع الصحة العامة، لتتخذ طابعا جماعيا. وأضافت أن من بين متلقي اللقاح الروسي أيضا 20 من الآباء والأمهات الذين يتلقى أطفالهم علاجا خارج البلاد على نفقات "صندوق التضامن لتشخيص وعلاج الأطفال في الخارج".

وأوضح بيان للوزارة أن ما حدث جاء "رمزا لانطلاق حملة تطعيم سكان جمهورية صرب البوسنة وفقا لأولويات معينة".

المصدر: "نوفوستي"