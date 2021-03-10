كوريا الجنوبية توافق على أكبر زيادة منذ سنوات في حصتها بتمويل القوات الأمريكية في أراضيها

وافقت كوريا على زيادة بنسبة 13.9% في مساهمتها بتمويل استضافة قوات أمريكية قوامها 28500 عسكري لعام 2021، وهي أكبر زيادة سنوية منذ نحو 20 عاما، بعد أن طالبتها واشنطن بمساهمة أكبر.

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وتصل مساهمة كوريا الجنوبية، بعد الزيادة، هذا العام إلى 1.18 تريليون وون (1.03 مليار دولار). وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد اتهم كوريا الجنوبية بالاستفادة دون مقابل من قدرات الجيش الأمريكي، وطالبها بدفع ما يصل إلى خمسة مليارات دولار سنويا.

وصرح كبير مفاوضي كوريا الجنوبية، غيونغ أون بو، للصحفيين في إفادة بثها التلفزيون قائلا: "الاتفاق حل أطول فترة انقطاع على الإطلاق، والتي دامت سنة وثلاثة أشهر".

وأضاف: "ووفر الاتفاق فرصة للتأكيد على أهمية التحالف والحاجة لتمركز مستقر للقوات الأمريكية في كوريا".

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إن اتفاقية الإجراءات الخاصة مع الولايات المتحدة، ومدتها ست سنوات، جاءت بعد مفاوضات مطولة، وستزيد مساهمة كوريا الجنوبية السنوية في الفترة من 2022 إلى 2025 بما يتناسب مع الزيادة السنوية في ميزانية الدفاع التي بلغت 5.4 بالمئة هذا العام من ميزانية البلاد.

وتحل الاتفاقية محل الترتيب السابق الذي انتهى في آخر عام 2019 والذي كانت كوريا الجنوبية تدفع بموجبه حوالي 920 مليون دولار سنويا، وقالت الوزارة إن الجانبين اتفقا على تجميد مساهمة كوريا الجنوبية في عام 2020.

وأفادت بيانات وزارة الدفاع أن أكبر زيادة سنوية سابقة شهدتها كوريا الجنوبية في مساهمتها في تمويل القوات الأمريكية المرابطة في أراضيها كانت في عام 2003 عندما دفعت 17 بالمئة زيادة عن العام السابق له.

المصدر: يونهاب+رويترز