أردوغان: سفينة "القانوني" الثالثة تستعد لإجراء تنقيب عميق

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن سفينة التنقيب "القانوني" الثالثة تستعد لإجراء تنقيب عميق في البحر في أبريل المقبل.

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جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم بالبرلمان التركي.

وأضاف أردوغان أن "سفينة "القانوني" الثالثة ترسو حاليا في ميناء فيليوس بولاية زنغولداق بشمال تركيا، وتستعد لإجراء تنقيب عميق في أبريل المقبل".

وتابع أن "تركيا اشترت 3 سفن للتنقيب بقيمة 450 مليون دولار، مبينا أن إنشاء هذه السفن من الصفر في بلاده كان سيكلفها نحو مليارين و100 مليون دولار".

وانتقد أردوغان حملة المعارضة، عبر تويتر، ضد وزير الخزانة والمالية السابق براءت ألبيراق.

وبين أن الوزير السابق قدم خدمات ثمينة لتركيا خلال فترة توليه وزارتي الطاقة والمالية.

وتابع: "المعارضة تتعمد تجاهل الخدمات التي قدمها السيد ألبيراق خلال فترة توليه منصب وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، ففي عهده أقدمت تركيا على مشاريع تنقيب كبيرة واشترت سفنا للبحث والتنقيب، والآن أسطولنا التنقيبي بات يضاهي أساطيل كبرى الدول العالمية".

وأضاف أردوغان أن تركيا استطاعت تحقيق نهضة كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، وطاقة الرياح.

ولفت إلى أن نسبة 63 بالمئة من استهلاك تركيا للطاقة الكهربائية العام الماضي، تم توفيرها عبر مشاريع محلية.

وأردف: "محطة أق قويو النووية تعد واحدة من أكبر استثماراتنا في مجال الطاقة، وتعلمون أن عقلية حزب الشعب الجمهوري (المعارض) حرمت بلادنا الاستفادة من هذه الطاقة على مدى سنوات طويلة".

وأشار أردوغان إلى أنه سيشارك مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت لاحق اليوم، في مراسم وضع حجر الأساس للوحدة الثالثة لمحطة أق قويو النووية، عبر اتصال مرئي".

وأكد الرئيس التركي أن بلاده تحتل المرتبة السادسة أوروبيا والثالثة عشرة عالميا في مجال الطاقة المتجددة.

المصدر: الأناضول