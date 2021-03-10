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المفوضية الأوروبية تصل لاتفاق للحصول على 4 ملايين جرعة من لقاح "فايزر-بيونتيك"

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المفوضية الأوروبية تصل لاتفاق للحصول على 4 ملايين جرعة من لقاح
Reuters YVES HERMAN
لقاح "فايزر بيونتيك" المضاد لفايروس كورونا وحقن بجانبه
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أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن توصلها لاتفاق مع شركتي "فايزر" و"بيونتيك" للحصول على أربعة ملايين جرعة إضافية من لقاحهما المشترك المضاد لفيروس كورونا.

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وشددت المفوضية على أن "الهدف من هذه الجرعات الإضافية هو تسهيل الحركة عبر الحدود، والسيطرة على بؤر فيروس كورونا".

من جانبها، رأت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، أنه "من خلال استخدام هذه الجرعات في أماكن بالغة الأهمية، وبخاصة في المناطق الحدودية، ستسهم أيضا في ضمان أو عودة حرية حركة السلع والأفراد".

تجدر الإشارة إلى أن شركة "فايزر" كانت قد تعهدت من قبل، بتزويد الاتحاد الأوروبي بـ500 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا إجمالا، بحلول نهاية 2021.

المصدر: "رويترز"

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