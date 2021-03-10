كينيا.. عاشر دولة إفريقية تسجل لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

سجلت كينيا بصورة رسمية، اليوم الأربعاء، لقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من مرض "كوفيد-19"، لتصبح عاشر دولة إفريقية اعتمدته ضمن جهودها لمواجهة جائحة كورونا.

وقال كيريل دميترييف، المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة (الذي يقوم بتوريد لقاح "سبوتنيك V" للدول الأجنبية والترويج له) في بيان، إن تسجيل اللقاح من قبل السلطات الصحية الكينية جاء ضمن إجراءات "إذن الاستخدام في حالات الطوارئ" (emergency use authorization).

وذكر دميترييف أن كينيا أصبحت عاشر دولة إفريقية سجلت "سبوتنيك V"، فيما بلغ عدد دول العالم التي سجلته 47، مضيفا أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة يتوقع زيادة عدد هذه الدول في الأسابيع القريبة، وذلك "لأن سبوتنيك V هو لقاح للبشرية كلها وأحد أبرز الأدوية في مواجهة الجائحة".

المصدر: نوفوستي