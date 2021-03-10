منظمة الهجرة الدولية تدعو إلى السماح بالوصول "العاجل" لتقديم العلاج لمصابي حريق في صنعاء باليمن

حثت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، السلطات الحوثية في باليمن، على السماح بالوصول "العاجل" لتقديم العلاج لمهاجرين أصيبوا في حريق نشب في مركز احتجاز بصنعاء.

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ودعت منظمة الهجرة في بيان إلى "إتاحة الوصول العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية للمهاجرين المصابين"، وقالت: "نحن نواجه تحديات في الوصول إلى الجرحى بسبب التواجد الأمني المكثف في المستشفيات".

وشددت على أنه "يجب منح العاملين في المجال الإنساني والصحي إمكانية الوصول لدعم المصابين بالحريق، وغيرهم ممن يتلقون رعاية صحية على المدى الطويل من المنظمة الدولية للهجرة وشركائها".

تجدر الإشارة إلى أنه يقيم في مركز الاحتجاز 900 شخص، معظمهم من إثيوبيا، هذا ومن غير المعلوم حتى الآن عدد ضحايا حادث حريق الأحد الماضي، لكن المنظمة تحدثت عن وفاة ثمانية على الأقل من بين 350 مهاجرا كانوا يتواجدون في العنبر، حيث اندلع الحريق، فيما تلقى 170 شخصا العلاج، ولم يعرف مصير الباقين، بحسب وكالة "فرانس برس".

المصدر: "فرانس برس"