رئيس لجنة اللقاحات الألمانية يشيد بلقاح "سبوتنيك V"

أشاد توماس ميرتنز، رئيس لجنة اللقاحات الألمانية، بلقاح "سبوتنيك V" الروسي، مشيرا إلى أن الفرصة سانحة أمام هذا اللقاح لاعتماده في الاتحاد الأوروبي.

إقرأ المزيد

وفي مقابلة مع صحيفة "راينيش بوست" قال ميرتنز: "هذا لقاح جيد، ومن المحتمل أن تتم الموافقة عليه في وقت ما في الاتحاد الأوروبي. العلماء الروس لديهم خبرة واسعة في التعامل مع اللقاحات".

وكانت مجلة "لانسيت" الطبية الشهيرة قد نشرت في 2 فبراير الماضي نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على هذا اللقاح الروسي، ووصفته بأنه واحد من أكثر اللقاحات أمانا وفعالية في العالم، ويتميز بفعالية بنسبة 91.6%، فيما وصلت فعاليته بين المتطوعين فوق 60 عاما إلى 91.8%، وتم رصد الأجسام المضادة بعد التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" في 98% من المتطوعين.

يذكر أن ألمانيا أعربت في عدة مناسبات عن استعدادها، من حيث المبدأ، لاستخدام اللقاحات المنتجة خارج الاتحاد الأوروبي، ولا سيما لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وحددت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ووزير الصحة، ينس شبان، الشرط الرئيس لذلك، ويتمثل في ضرورة أن يكون اللقاح معتمدا من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA).

المصدر: تاس