الطاقة الذرية الإيرانية: لا نسعى لصناعة السلاح النووي ولدينا فتوى شرعية ونهائية بذلك ملتزمين بها

أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن "طهران لا تسعى لصناعة السلاح النووي وأن لديها فتوى شرعية ونهائية بذلك"، لافتا إلى أن "إيران ملتزمة بها".

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وفي حديثه لقناة "PBS" الأمريكية، قال علي أكبر صالحي: "إيران والولايات المتحدة عالقتان في طريق مسدود للبدء بالمفاوضات النووية، وطهران تريد أن تكون الخطوة الأولى أمريكية"، مشددا على أنه "يتعين على واشنطن أن تجلس أولا إلى طاولة المفاوضات، ثم ستقبل طهران التفاوض على العودة إلى القيود التي فرضت على البرنامج النووي في اتفاق عام 2015".

وأضاف صالحي: "من انسحب من الاتفاق النووي عليه العودة إليه أولا، وذلك لا يحتاج إلى تعقيد"، مشيرا إلى أن "العودة إلى الاتفاق النووي ستمكن إيران من العودة إلى العمل بالبروتوكول الإضافي".

المصدر: عمر هواش - RT