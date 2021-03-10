ترامب: الولايات المتحدة "تُدمر" بسبب الوضع على الحدود

رأى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة "تُدمر"، بسبب الوضع على الحدود الجنوبية (الحدود مع المكسيك)، حيث يرتفع عدد المهاجرين الوافدين من المكسيك.

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وقال دونالد ترامب في بيان، إنه ترك الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك "في حالة جيدة"، وإن المنطقة في عهده كانت "أقوى وأكثر أمانا وأمنا من أي وقت مضى".

وأشار ترامب إلى أن الجدار الحدودي (مشروع لترامب على الحدود الأمريكية المكسيكية)، "كان من الممكن أن يكتمل بسهولة، لولا قيام الديمقراطيين بتعطيل المشروع"، لافتا إلى أن بناء الجدار "بالرغم من التأخيرات الديمقراطية، كان سينتهي بسهولة الآن، ويعمل بشكل رائع".

ووصف الوضع الحالي على الحدود بـ"الشيء المروع الذي يمكن رؤيته".

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن انتهجت سياسة مغايرة لسياسة ترامب بخصوص الهجرة والمهاجرين إلى الولايات المتحدة، ودعت هذه الإدارة المهاجرين إلى عدم إرسال الأطفال غير المصحوبين بذويهم عبر الحدود، حيث أن أكثر من 3250 قاصرا غير مصحوبين بذويهم محتجزون حاليا على الحدود، في ظل نقص المرافق الكافية ووسط أعباء فيروس كورونا، كما تم اعتقال أكثر من 1360 بعد الأيام الثلاثة التي سمح بها القانون للمهاجرين بالعبور، وفقا لبيانات صحيفة "نيويورك تايمز".

المصدر: "دايلي مايل"