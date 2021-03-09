زيمبابوي توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلنت حكومة زيمبابوي عن الموافقة على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي لتطعيم السكان من فيروس كورونا.

وأشارت وزيرة الإعلام مونيكا موتسوانغوا في أعقاب اجتماع الحكومة إلى أن السلطات تهدف إلى تطعيم أكثر من 9 ملايين شخص، وسيتم شراء اللقاحات عبر صندوق سيادي تحت إشراف وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

إقرأ المزيد

ووافقت سلطات زيمبابوي على استخدام لقاحي "سينوفارم" و"سينوفاك" الصينيين و"كوفاكسين" الهندي، إلى جانب "سبوتنيك V" الروسي.

وانطلقت حملة التطعيم الجماعي في زيمبابوي يوم 18 فبراير. وقد تلقى نحو 35 ألف شخص لقاحا ضد فيروس كورونا.

وكانت زيمبابوي قد حصلت على 200 ألف جرعة من لقاح شركة "سينوفارم" الصينية الشهر الماضي، وتخطط لشراء 1.8 مليون جرعة أخرى من هذا اللقاح.

المصدر: وكالات