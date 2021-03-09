ستولتنبيرغ: على الناتو أن يأخذ بعين الاعتبار صعود الصين خلال وضع مفهومه الاستراتيجي

اعتبر الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، أن على حلف شمال الأطلسي أن يأخذ بعين الاعتبار القوة المتنامية للصين خلال التخطيط الاستراتيجي.

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وقال ستولتنبيرغ، في تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء خلال مشاركته في فعالية لجامعة ستانفورد: "لم يتم ذكر الصين في المفهوم الاستراتيجي السابق. اعتقد أن صعود الصين يمثل عاملا محوريا بالنسبة إلى الشراكة الأطلسية. على الناتو التعامل مع صعود الصين".

كما دعا ستولتنبيرغ إلى إدراج مواضيع تغير المناخ وتحول طابع العلاقات مع روسيا عند وضع المفهوم الجديد لاستراتيجية الحلف.

وأوضح: "جاء في المفهوم السابق أننا نسعى إلى التعاون الاستراتيجي، لكن هذا كان قبل أحداث القرم والصين والتصرفات العدوانية الأخرى من قبل روسيا".

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وتابع الأمين العام للحلف: "لذا آمل في إجماع زعماء دول الناتو خلال اجتماعهم في قمة بروكسل هذا العام على ضرورة وضع مفهوم استراتيجي جديد وتوصلهم إلى اتفاق نهائي حوله خلال القمة التالية في العام المقبل".

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تزداد فيه مخاوف من تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر اقتصاديين في العالم.

المصدر: "تاس" + وكالات