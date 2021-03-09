 
مباشر

البيت الأبيض يعلن التزامه بمراجعة قرار ترامب تصنيف كوبا "دولة راعية للإرهاب"

أخبار العالم

البيت الأبيض يعلن التزامه بمراجعة قرار ترامب تصنيف كوبا
Reuters /FW1F/Jonathan Oatis
الناطقة باسم البيت الأبيض جين بساكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pxkn

أعلن البيت الأبيض يوم الثلاثاء أن تغيير السياسة الأمريكية تجاه كوبا ليس من أولويات الرئيس جو بايدن، لكن قرار الإدارة السابقة تصنيف كوبا دولة راعية للإرهاب "يخضع لمراجعة مستمرة".

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن "تغيير السياسة الخاصة بكوبا حاليا ليس من بين أولويات الرئيس بايدن، لكننا ملتزمون بجعل حقوق الإنسان ركيزة أساسية لسياستنا في الولايات المتحدة، ونحن نراجع بعناية القرارات السياسية التي تم اتخاذها في الإدارة السابقة، بما في ذلك قرار تصنيف كوبا كدولة راعية للإرهاب".

وفي 11 يناير المنصرم، صنفت إدارة ترامب كوبا دولة راعية للإرهاب في خطوة زادت الضغط على البلد الذي يعاني من عقوبات قاسية.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، اتبعت نهجا نحو التطبيع مع كوبا حيث شطبت عام 2015 اسم هذا البلد الأمريكي اللاتيني من قائمة الدول الراعية للإرهاب وافتتحت سفارة لواشنطن لدى هافانا.

المصدر: "رويترز" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا