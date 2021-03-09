140 عضوا في الكونغرس يحثون بايدن على تحقيق "صفقة شاملة" مع إيران

وقع 140 عضوا في مجلس النواب الأمريكي على رسالة، تحث إدارة الرئيس جو بايدن على التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران.

وأفادت قناة "أي بي سي" الأمريكية، التي اطلعت على الرسالة، بأنها موجهة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووقع عليها 70 نائبا عن كل واحد من الحزبين في الكونغرس.

ويدعو النواب إلى التوصل إلى اتفاق أو عدة اتفاقات، من شأنها استعادة القيود على برنامج إيران النووي وكبح برنامج طهران للصواريخ الباليستية والتعامل مع "سلوكها الخبيث" في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت الرسالة أن من بين تلك الأنشطة "استمرار احتجاز مواطنين أمريكيين في إيران ودعمها للمقاتلين في لبنان واليمن وتوريد الأسلحة إلى المليشيات في العراق، بما فيها تلك التي هاجمت القوات الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة"، حسب تقرير لـ "أي بي سي".

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وكانت الإدارة الأمريكية قد تحدثت عن استعدادها للعودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، ولكن بعد أن تعود إيران إلى تنفيذ التزاماتها، بينما تدعو الجمهورية الإسلامية لرفع العقوبات عنها أولا.

وأكدت واشنطن اهتمامها بإجراء مباحثات مع إيران بمشاركة السداسية الدولية التي توصلت إلى الاتفاق مع إيران في 2015.

ولكن أعلنت طهران أنها لا ترى من المناسب عقد اجتماع غير رسمي حول برنامجها النووي نظرا لأعمال الولايات المتحدة و"الترويكا الأوروبية".

المصدر: قناة ABC