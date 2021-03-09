فرنسا.. توقيف قاصر في الـ11 من عمره إثر تهديدات بقطع رأس عمدة بلدية

ألقت قوات الأمن الفرنسية القبض على قاصر يبلغ من العمر 11 عاما، إثر مشاركته في كتابة عبارات تتوعد رئيس إحدى بلديات مدينة ليون بقطع رأسه ونشره كتابات على جدران تسيء للشرطة.

وقالت صحيفة "لوفيغارو" إن القاصر تم توقيفه في بلدة ريو لاباب بضواحي ليون.

وأوضح نيكولا جاكيه، المدعي العام في ليون، أنه " في 6 مارس 2021، بين الساعة 2 و3 مساء، كتبت مجموعة تتكون من 5 أفراد عبارات على جدران مدرسة، هددت فيها الشرطة ورئيس بلدية ريليو لا باب ألكسندر فانسونديه".

ونشر فانسونديه في صفحته على "فيسبوك" عبارات تدعو إلى "إحراق البلدية وقطع رأس عمدتها".

L’ÉCOLE DES ALAGNIERS ET LA MAISON POUR TOUS DÉGRADÉES ET DE NOUVELLES MENACES DE MORT. Au lendemain des violences qui... Publiée par Alexandre Vincendet sur Samedi 6 mars 2021

يذكر أن أعمال عنف تسببت في إحراق 13 سيارة مساء الجمعة في بلدة ريو لا باب بضواحي ليون، ما دفع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إلى إرسال تعزيزات لتأمين ضواحي المدينة.

المصدر: "لوفيغارو"