هيلاري كلينتون: الوحشية ضد دوقة ساسكس شائنة

علقت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، على المقابلة التي أجريت مع الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، معتبرة أن "الوحشية ضد دوقة ساسكس شائنة".

وفي مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، انتقدت كلينتون العائلة المالكة لفشلها في احتضان ماركل، واصفة المقابلة بأنها "موجعة للقلب".

وأشارت إلى أنها التقت بالثنائي في وقت سابق وكذلك والدة هاري، الأميرة ديانا.

وأضافت: "من المحزن مشاهدة ماركل التي لم يتم احتضانها بالكامل ليس فقط من قبل "البيروقراطية الدائمة التي تحيط بالعائلة المالكة، ولكن من قبل وسائل الإعلام في المملكة المتحدة.. ماركل أرادت أن تعيش حياتها وأن تكون منخرطة تماما وكان لها كل الحق في ذلك".

المصدر: "ديلي ميل"