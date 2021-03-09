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الرئيس الإسرائيلي: استمرار الأزمة السياسية يهدد بتقويض ثقة الجمهور في الحكومة

أخبار العالم

الرئيس الإسرائيلي: استمرار الأزمة السياسية يهدد بتقويض ثقة الجمهور في الحكومة
Reuters
الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين
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قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الثلاثاء، إن "الأزمة السياسية المستمرة تهدد بتدمير أي ثقة متبقية لدى الناس في المؤسسات الحكومية وفي النظام الديمقراطي".

وفي كلمة له خلال مؤتمر للقيادة العليا للمخابرات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، شدد ريفلين على أن "الأزمة السياسية لا تعزز فقط الأصوات التي تسعى إلى استبعاد مجموعات بأكملها من المجتمع الإسرائيلي الأوسع".

ورأى أن "استمرار الأزمة يهدد أيضا بتدمير أي ثقة متبقية لدى الناس في المؤسسات الحكومية وفي النظام الديمقراطي وفي قدرتنا على النقاش والنقد"، مشيرا إلى أنه "في نهاية المطاف يجب تقديم التنازلات والاتفاق وبناء وقيادة دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية، معا".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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