باحثون يكتشفون 4 فيروسات مقربة من "SARS-CoV-2" في مواد الخفافيش جنوب الصين

أجرى باحثون أستراليون وصينيون دراسة واسعة للمواد الحيوية للخفافيش المنتشرة في أحد مناطق مقاطعة يون نان جنوب شرق الصين، أظهرت وجود 4 جينومات لفيروس كورونا مقربة من "SARS-CoV-2".

وقال فريق الباحثين في نسخة أولية لتقرير حول نتائج دراستهم تم نشرها على موقع "bioRxiv": "أجرينا تحليلا لـ411 عينة من 23 نوعا للخفافيش في منطقة صغيرة بمقاطعة يونان الصينية من مايو 2019 حتى نوفمبر 2020... استخلصنا من هذه المواد 24 جينوما كاملا لفيروس كورونا بينها 4 مقربة من SARS-CoV-2 و3 جينومات مقربة من SARS-CoV".

وأوضح التقرير أن أحد الفيروسات، الذي أطلق عليه اسم "RpYN06" له هيكل جينوم يشابه "SARS-CoV-2"، المسبب لمرض "كوفيد-19"، بنسبة 94.5%.

وتابع العلماء: "تشدد دراستنا على تنوع لافت للفيروسات لدى الخفافيش في نطاق محلي، وكذلك على الحقيقة أن فيروسات مقربة من SARS-CoV-2 وSARS-CoV موجودة لدى الحيوانات البرية على أراض واسعة لمنطقة جنوب شرق آسيا وجنوب الصين الجغرافية. هذه المعطيات ستساعد الجهود الرامية إلى البحث عن منشأ SARS-CoV-2 وفيروسات أخرى مسببة للأمراض".

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة صحية مزمنة ناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19"، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا التفشي جائحة يوم 11 مارس 2020، وأصاب الفيروس حتى الآن أكثر من 117 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم وأودى بحياة نحو 2.6 مليون منهم.

المصدر: "نوفوستي" + وكالات