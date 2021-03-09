بايدن يعيد تعليق صور كلينتون وبوش بعد أن نقلها ترامب إلى غرفة صغيرة في البيت الأبيض

أعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعليق الصورتين الرسميتين للرئيسين الأسبقين جورج بوش الابن وبيل كلينتون في مكانها في البيت الأبيض بعد أن أزيلتا خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال مسؤول لشبكة CNN إن اللوحتين أعيد عرضهما مرة أخرى في البهو الكبير بالقصر التنفيذي بعد أن تم نقلهما منه في يوليو 2020.

وذكرت الشبكة أن البيت الأبيض في عهد ترامب خالف التقاليد المتمثلة في منح أحدث الرؤساء الأمريكيين المكانة الأبرز، ونقل اللوحتين إلى إحدى غرف الطعام القديمة العام الماضي، مشيرة إلى أن صور كلينتون وبوش استبدلت بصور اثنين من الرؤساء الجمهوريين خدموا قبل أكثر من قرن من الزمان في وقت ما بعد الثامن من يوليو، بينما أفادت التقارير بأن صور بوش وكلينتون تم نقلها إلى غرفة صغيرة لا يراها معظم الزوار.

المصدر: "الإندبندنت"