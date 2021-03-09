عودة بحارين كوري جنوبي وإندونيسي من طاقم السفينة الكورية المحتجزة في إيران إلى وطنهما

عاد بحاران كوري جنوبي وإندونيسي من طاقم ناقلة النفط الكورية الجنوبية "هانكوك كيمي" المحتجزة في إيران اليوم الثلاثاء إلى وطنهما.

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وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم إن البحارين الكوري الجنوبي والإندونيسي من بحارة الناقلة المحتجزة بإيران عادا إلى كوريا الجنوبية وإندونيسيا على التوالي بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وبهذا بلغ عدد البحارة الذين عادوا إلى وطنهم 8 بحارة، من بينهم كوريان من إجمالي 20 بحارا.

وفي يوم 2 فبراير الماضي، أعلنت الحكومة الإيرانية أنها قررت الإفراج عن كل طاقم السفينة المحتجزة باستثناء القبطان الكوري الجنوبي.

وكان مسؤول إيراني أعلن قبل يومين، أنه تلقى معلومات موثوق بها تتعلق بالإفراج عن أرصدة تابعة لطهران تصل قيمتها الإجمالية لثلاثة مليارات دولار في العراق وسلطنة عمان وكوريا الجنوبية.

وأوقفت قوات الحرس الثوري الإيراني يوم 4 يناير قرب مضيق هرمز ناقلة كورية جنوبية كان على متنها 20 شخصا نافية أن يكون ذلك احتجاز رهائن للضغط على سيئول لكي تفرج عن الأرصدة الإيرانية مجموعها 7 مليارات دولار والتي تم تجميدها على خلفية العقوبات الأمريكية ضد طهران.

المصدر: يونهاب