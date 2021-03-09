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شاهد.. الرئيس الإيطالي ينتظر دوره لتلقي لقاح فيروس كورونا

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شاهد.. الرئيس الإيطالي ينتظر دوره لتلقي لقاح فيروس كورونا
Reuters
الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا
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تلقى الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، اليوم الثلاثاء، الجرعة الأولى من لقاح "موديرنا" ضد فيروس كورونا.

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ووصل الرئيس الإيطالي، الذي سيكمل عامه الثمانين في 23 يوليو المقبل، ظهرا لمستشفى لازارو سبالانزاني في روما، الواقعة في مبنى حي مونتيفردي، "لأسباب تتعلق بالسلامة الصحية، وأيضا لأسباب تتعلق بالنظام العام".

كما تم الاتفاق مع إدارة مستشفى سبالانزاني على عدم السماح لأي صحفي بالوصول إلى منطقة تطعيم الرئيس.

ونقلت صحيفة "La Repubblica" المحلية عن أحد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح خلال تواجد الرئيس الإيطالي في المستشفى، ويدعى ماريو قوله: "لقد كان قريبا مني ورحب بي، إنه شخص لطيف للغاية".

وأضاف ماريو البالغ من العمر 80 عاما: "بصراحة كنت متوترا جدا".

وفي وقت سابق، صرح ماتاريلا أنه "سيتم تطعيمه في أقرب وقت ممكن، بعد الفئات المعرضة لخطر أعلى، والتي يجب أن تكون لها الأولوية. فالتطعيم هو مسؤولية وواجب".

يذكر أن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، كان قد قال إن بلاده ستدخل في الموجة الثالثة لكورونا، مشيرا إلى أنه بحسب المعطيات العلمية المتوفرة لديه، فإن الذروة ستكون في نهاية شهر مارس الجاري.

شاهد.. الرئيس الإيطالي ينتظر دوره لتلقي لقاح فيروس كوروناالرئيس الإيطالي لدى وصوله إلى المستشفى لتلقي اللقاح

شاهد.. الرئيس الإيطالي ينتظر دوره لتلقي لقاح فيروس كوروناالرئيس الإيطالي ينتظر دوره لتلقي تلقيح كورونا

المصدر: La Repubblica

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