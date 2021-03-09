تركيا تؤجل زيارات العمرة تماشيا مع تدابير السعودية ضد كورونا

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية التركية، تأجيل فتح باب زيارات العمرة إلى ما بعد عيد الفطر، تماشيا مع التدابير الوقائية في السعودية ضد فيروس كورونا.

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وذكرت الشؤون الدينية في بيان الثلاثاء، أنها أجلت أداء العمرة بالنسبة للأسماء المرشحة من مواطنيها، إلى ما بعد عيد الفطر.

وأشارت لاحتفاظ الأشخاص المرشحين لأداء العمرة لعام 2020 بحقهم في الذهاب، حين تسمح الظروف بذلك في السعودية.

وأوضحت رئاسة الشؤون الدينية أنها على تواصل مع وزارة الحج والعمرة في السعودية، وأنها ستعلن للرأي العام عن أي تطورات وقرارات جديدة في هذا الخصوص.

وشهد عام 2020 موسما استثنائيا للحج، مراعاة لجائحة "كورونا"، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون، في 2019، من كل أرجاء العالم.

والاثنين، نفت وزارة الحج والعمرة السعودية وفق إعلام محلي، تقارير إعلامية عن فتح باب العمرة في شهر رمضان على مرحلتين، مؤكدة أنها لم تصدر أي تصريح بهذا الخصوص.

والأسبوع الماضي، أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أن الحصول على لقاح كورونا سيكون شرطا رئيسيا لأداء فريضة الحج هذا العام، دون توضيح عدد الحجاج الذين ستستقبلهم المملكة، وهل سيكون العدد محدودا من الداخل مثل 2020، أم سيشهد مشاركة أوسع.

المصدر: "الأناضول"