مسؤول طبي: إصابات كورونا في بريطانيا ستزيد مجددا رغم التطعيم

قال كبير الأطباء في إنكلترا، إن بريطانيا ستشهد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في وقت ما، وإنه لا يمكن منع كل وفيات كورونا، حتى على الرغم من مضي حملة التطعيم قدما بنجاح.

وأضاف كبير الأطباء، كريس ويتي، أن الحذر في إعادة فتح الاقتصاد سيؤثر على حجم وتوقيت زيادة الحالات مجددا، لكن اللقاحات لن تتمكن من منع كل الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض.

وأردف قائلا لأعضاء مجلس النواب: "تشير كل التصورات إلى أنه ستكون هناك زيادة جديدة، وهذا سيعني أن من لم يتم تطعيمهم، أو من لم يكن اللقاح مجديا معهم، وينتهي الأمر ببعضهم في المستشفى، سيكون مصير بعضهم الموت للأسف".

وتابع قائلا: "معدل الوفيات سينخفض نتيجة التطعيم، لكن ليس إلى الصفر مع الأسف".

المصدر: رويترز