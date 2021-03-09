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وزير الصحة الأسترالي في المستشفى بعد تلقيه لقاح كورونا ومكتبه يكشف أن حالته غير مرتبطة باللقاح

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وزير الصحة الأسترالي في المستشفى بعد تلقيه لقاح كورونا ومكتبه يكشف أن حالته غير مرتبطة باللقاح
Reuters
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قال مكتب وزير الصحة الأسترالي، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يتعافى وزير الصحة، غريغ هنت، بشكل كامل، بعد دخوله المستشفى لإصابة مشتبه بها بعد يومين من تلقيه لقاح كورونا.

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وقال مكتب هنت، في بيان إن الوزير سيبقى ليلا في المستشفى للمراقبة وسيتلقى المضادات الحيوية والسوائل، دون وصف أعراض المرض.

وأشار البيان إلى أنه "من المتوقع أن يتعافى الوزير تماما" مضيفا أن "حالته لا تعتبر مرتبطة باللقاح".

وكان هنت البالغ 55 عاما نشر على "تويتر" أمس، أنه تلقى خلال عطلة نهاية الأسبوع لقاح كورونا من شركة "AstraZeneca Plc".

وأصبح هنت ثالث عضو في الحكومة الفيدرالية الأسترالية، يتلقى اللقاح ضد كورونا، بعد المدعي العام، كريستيان بورتر، ووزيرة الدفاع، ليندا رينولدز.

المصدر: رويترز

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