أكثر من 12 مليون شخص شاهدوا البث البريطاني لمقابلة أوبرا وينفري مع ميغان وزوجها الأمير هاري

قال محرر الشؤون الملكية ببريطانيا، كريس شيب، إن أكثر من 12 مليون شخص شاهدوا البث البريطاني لمقابلة الصحفية، أوبرا وينفري، مع ميغان ماركل، وزوجها الأمير هاري، ليلة الاثنين.

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وأشار كريس شيب لقناة "آي تي في" التلفزيونية، إلى أن هذه القناة التي عرضت المقابلة بعد ليلة من بثها في الولايات المتحدة، والتي استمرت لساعتين، اجتذبت 12.3 مليون شخص في ذروة البرنامج، بينما كان متوسط مشاهدة العرض بأكمله 11 مليون مشاهد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، جذبت المقابلة 54% من جمهور التلفزيون في ذلك الوقت.

المصدر: "رويترز"