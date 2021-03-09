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مصدر روسي: لافروف وتشاووش أوغلو يلتقيان في الدوحة غدا الأربعاء

لافروف يدعو لوضع خطوات متزامنة مرحلية لعودة طهران وواشنطن إلى الاتفاق النووي

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لافروف يدعو لوضع خطوات متزامنة مرحلية لعودة طهران وواشنطن إلى الاتفاق النووي
Sputnik وزارة الخارجية الروسية
وزيرا الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والإمالراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان في أبو ظبي
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دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إلى وضع خطوات متزامنة لعودة طهران وواشنطن إلى الاتفاق النووي.

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وفي أعقاب محادثات أجراها في أبو ظبي مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، قال لافروف إن موسكو ترحب بقرار إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن العودة إلى الاتفاق الذي انسحبت واشنطن منه من طرف واحد في مايو 2018، مع أنه أشار إلى أن هذه القرار لم يتم تنفيذه بعد، "فبحسب علمي واشنطن لا تزال واشنطن تبحث عن طريقة لهذه العودة "​​​.

وتابع: "هناك أصوات تتعالى للمطالبة بأن الأصوات تطالب بنسخة محدثة من الاتفاق، لكننا مقتنعون بأنه لا يحب الآن زيادة أعباء مهمة إعادة الاتفاق النووي إلى صيغته الكاملة باعتبارات وشواغل إضافية مهما كانت مهمة. ونعتقد أن حل هذه المسألة العاجلة ممكن عبر وضع خطوات متزامنة مرحلية يتعين على الإيرانيين والولايات المتحدة اتخاذها".

المصدر: نوفوستي

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