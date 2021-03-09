"القاعة الوطنية لمشاهير النساء" تضم ميشال أوباما كأحد أعضاء 2021

أعلنت "القاعة الوطنية لمشاهير النساء"، أن السيدة الأمريكية الأولى السابقة، ميشال أوباما، زوجة الرئيس السابق، باراك أوباما، ستنضم إليها، بعد اختيارها كأحد أعضاء فئتها لعام 2021.

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وسيدرج اسم ميشال أوباما في "القاعة الوطنية لمشاهير النساء" مع ثماني نساء أخريات منهن إندرا نويي، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة "بيبسي"، وميا هام، أيقونة كرة القدم، وكاثرين جونسون، عالمة الرياضيات في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) والتي توفيت في العام الماضي.

واختارت قاعة مشاهير النساء أمس الاثنين مجموعة 2021 التي ستدرج أسماؤهن في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

واحتفلت المنظمة بأوباما باعتبارها "واحدة من أكثر النساء نفوذا وأيقونة في القرن الحادي والعشرين"، من خلال كونها أول شخص من أصحاب البشرة السمراء، كانت سيدة أولى للبيت الأبيض.

وقالت المنظمة: "داخل البيت الأبيض وخارجه، أنجزت ميشيل أوباما مبادراتها وأكثر من ذلك بكثير...أصبحت مناصرة للأسر وأفراد الخدمة وأسرهم، وداعمة للتعليم العالي وللتعليم الدولي للفتيات المراهقات، وعملت كنموذج يحتذى به".

تجدر الإشارة إلى أن حفل المنظمة هذا العام، سيقام حضوريا كما في السنوات السابقة، بالرغم من أن المنظمة أشارت إلى أنها "تراقب عن كثب تفشي فيروس كورونا في نيويورك"، وستخطط بعناية لضمان الأمان لجميع الحاضرين".

المصدر: "THE HILL"