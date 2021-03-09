طهران: تم التوصل إلى آليات مناسبة لنتمكن من استخدام جزء من أموالنا المجمدة في العراق

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم التوصل إلى آليات مناسبة كي تتمكن طهران من استخدام جزء من أموالها المجمدة في العراق بموجب القرارات الدولية.

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وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي: "تقرر استخدام مواردنا المالية في العراق وفقا لحاجاتنا الداخلية الاستهلاكية".

وأشار ربيعي إلى أن "إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خفضت ضغوط إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، لحصول إيران على بعض مواردها المالية المجمدة في الخارج".

ورأى أن "إعلان واشنطن عدم نيتها رفع العقوبات، إما أن يكون للاستهلاك الداخلي، أو استمرارا للسياسات الخاطئة".

المصدر: عمر هواش - RT