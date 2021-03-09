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تركيا.. نجاح منظومة "حصار" في تجاوز اختبارات قياسية

أخبار العالم

تركيا.. نجاح منظومة
الأناضول
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أعلن إسماعيل دمير، رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، نجاح منظومة "حصار- و+" ( +Hisar-O) للدفاع الجوي في تجاوز اختبارات قياسية هي الأوسع نطاقا في تاريخ البلاد.

جاء ذلك في تغريدة نشرها دمير عبر تويتر، تضمنت معلومات حول آخر الاختبارات التي خضعت لها منظومة "+Hisar-O" للدفاع الجوي والمصنعة بإمكانات وقدرات محلية.

وأضاف أن الاختبارات الأخيرة لهذه المنظومة تعدّ الأوسع نطاقاً في تاريخ البلاد، مبيناً أنها تعد الأطول من حيث المدى والأعلى من ناحية الارتفاع في تركيا حتى الآن.

ومن المقرر أن تساهم منظومة " +Hisar-O" في سد احتياجات الدفاع الجوي على المدى المتوسط، وستستخدم بشكل خاص في حماية الوحدات العسكرية الثابتة والمنشآت الحساسة.

وأكد أن المنظومة المحلية اجتازت الاختبارات بنجاح، واستطاعت تحديد وتدمير الهدف الجوي بشكل كامل.

وأعرب دمير عن شكره للشركتين التركيتين "أسيلسان" لتكنولوجيات الصناعات الدفاعية، و"روكيتسان" لصناعة الصواريخ، لدورهما في نجاح هذه المنظومة الدفاعية.

المصدر: الأناضول

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