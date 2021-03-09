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إسرائيل تجدد مبادرتها "الدبلوماسية" لنقل الآلاف من لقاحات كورونا إلى 20 دولة قبل انتهاء صلاحيتها

أخبار العالم

إسرائيل تجدد مبادرتها
Reuters AMMAR AWAD
تجهيز لقاح مضاد لفيروس كورونا
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أفادت قناة "ريشت كان" العبرية، بأن إسرائيل جددت مبادرتها التي وصفتها بـ "الدبلوماسية"، لنقل آلاف اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي ستنتهي صلاحياتها في مايو المقبل، إلى 20 دولة.

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 وستنقل إسرائيل اللقاحات (الفائضة لديها)، المضادة لفيروس كورونا إلى العديد من الدول، من بينها قبرص، وموريتانيا، وهنغاريا، وهندوراس، وغواتيمالا، وجمهورية التشيك، وجزر المالديف، وسان مارينو، وإثيوبيا، وتشاد، وكينيا، وأوغندا، وغينيا.

هذا وستتلقى كل دولة ما بين 1000 و5000 لقاح ضد فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد السكان الملقحين (أكثر من 97% من المواطنين)، والثانية هي سيشيل (84.5%)، والثالثة الإمارات (65%).

المصدر: "تاس" + "معا"

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