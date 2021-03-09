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إيطاليا: سندخل في الموجة الثالثة لكورونا نهاية الشهر الجاري

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إيطاليا: سندخل في الموجة الثالثة لكورونا نهاية الشهر الجاري
Reuters
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قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن بلاده ستدخل في الموجة الثالثة لكورونا، مشيرا أنه بحسب المعطيات العلمية المتوفرة لديه، فإن الذروة ستكون في نهاية شهر مارس الجاري.

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وأضاف دي مايو في مقابلة مع صحيفة "أفينيري" الفاتيكانية، أن "هذه الموجة الجديدة لا يمكن مقارنتها بالموجات السابقة، ولم تكن السلالات متوقعة، ولا سيما تلك الإنجليزية، التي تخلق مشاكل كبيرة في جميع أنحاء أوروبا، وتصيب الشباب".

وفيما يتعلق بحملة التطعيم، ذكر وزير الخارجية الإيطالي أن "وزير الصحة روبيرتو سبيرانتسا أوضح أن الحملة سيطرأ عليها تسارعا كبيرا، وأنه بحلول الصيف سيتم تلقيح جميع الإيطاليين الذين يريدون التطعيم".

وتابع  أن "حملة التطعيم التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي بشكل عام كانت بطيئة للغاية، فقد ثبت أن بعض الإجراءات معقدة للغاية، ويجب أن يكون مفهوما أن الهدف ينبغي أن يكون تعزيز التشريعات الأوروبية لتسهيل عمليات معينة، مثل استخدام الأدوية".

المصدر: آكي

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