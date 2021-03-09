مصادر لـ"رويترز": توقعات بتوجه المبعوثة الأممية إلى قطر لدفع عملية السلام في أفغانستان

أفاد مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" بأنه من المتوقع وصول مبعوثة الأمم المتحدة لأفغانستان، ديبورا ليونز، إلى قطر، اليوم الثلاثاء، للقاء ممثلين عن الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان".

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وقالت "رويترز" نقلا عن هذين المصدرين أن اللقاء سيجري هذا الأسبوع، بهدف إعطاء دفعة جديدة لعملية السلام في أفغانستان، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تجتمع ديبورا ليونز مع المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاد، ومسؤولين قطريين خلال زيارتها للدوحة.

في حين لفت أحد المصدرين لـ"رويترز" إلى أن هذه الاجتماعات "مهمة"، لأن نتيجتها ستحدد مصير المفاوضات الأفغانية-الأفغانية، المستمرة منذ عام في الدوحة، وما إذا كان يتعين مواصلتها أم تعليقها.

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لتحريك مفاوضات السلام المتعثرة بين الطرفين المتحاربين، والتي تستضيفها قطر، بما يشمل مقترحات بتشكيل حكومة أفغانية انتقالية، بحسب "رويترز".

جدير بالذكر أن الحكومة الأمريكية كانت قد أوضحت، يوم الأحد الماضي، أن جميع الخيارات ما زالت مطروحة فيما يتعلق بقواتها الباقية في أفغانستان، والبالغ قوامها 2500 عسكري، مؤكدة أنها لم تتخذ بعد أي قرار بشأن التزامها بسحبها بعد الأول من مايو المقبل، حيث أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كانت قد وقعت اتفاقا مع طالبان في فبراير 2020، ينص على انسحاب جميع القوات الدولية من أفغانستان بحلول أول مايو القادم.

المصدر: "رويترز"