بعد تطعيم العمال الفلسطينيين..إسرائيل تقرر تطعيم المئات من العمال الأردنيين الذين سيدخلونها

أفاد موقع "معا" الفلسطيني بأنه وفقا للتفاهمات بين إسرائيل والعمال الأردنيين الذين سيدخلونها، سيتم تطعيم هؤلاء العمال ضد فيروس كورونا.

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وأشار الموقع إلى أنه بحسب التفاهمات التي توصل إليها الطرفان، سيخضع العمال الأردنيون لاختبار فيروس كورونا عند المعبر الحدودي، حيث سيتم تطعيمهم أيضا بجرعة أولى من اللقاح.

كما لفت "معا" إلى أنه "من هناك، سينتقل الأردنيون إلى العزل في الفنادق، وبعد الانتهاء من أيام العزل، سيسمح لهم ببدء العمل"، موضحة أنه "بعد أسبوع واحد من تلقي اللقاح الثاني، سيتمكنون من العودة إلى الأردن، ودخول إسرائيل بشكل يومي".

تجدر الإشارة إلى أن أصحاب الفنادق توصلوا إلى اتفاق مع الجهات المسؤولة في إسرائيل، يقضي بدخول 700 عامل من العقبة في الأردن إلى إسرائيل، قبيل العطلة.

المصدر: "معا"