شجار رجال دين في أبرشية بجورجيا ينتهي بسقوط 10 من الشرفة

تحول اجتماع مغلق لرجال دين في أبرشية بمدينة ماتفيلي الجورجية إلى عراك، وامتد إلى أحدى الشرف في الطابق الثاني، ما أدى إلى انهيارها وسقوط 10 أشخاص على الأرض.

وقد تسبب الحادث في إصابة الأشخاص العشرة، ما استدعى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وبدأ الصراع والخلافات داخل الأبرشية قبل أيام بعد أن قرر المطران وقف عمل اثنين من رجال الكنيسة لتعاطفهما مع المطران السابق، ما أدى إلى ظهور خلافات بين رجال الدين.

المصدر: نوفوستي