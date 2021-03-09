نيبينزيا يهنئ المرأة بعيدها بلغات عدة منها العربية (فيديو)

هنأ ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، النساء باليوم العالمي للمرأة، باللغات الرسمية الست المعتمدة في المنظمة.

ونشر نيبينزيا مقطع فيديو على صفحة البعثة الروسية الدائمة في الأمم المتحدة، في "فيسبوك"، توجه فيه بتهنئة للمرأة بمناسبة 8 مارس/آذار، وتحدث فيه أيضا بالعربية حيث تمنى للمرأة السعادة والتوفيق، كما تحدث أيضا بالروسية والإنجليزية والصينية والفرنسية والإسبانية.

وأكد نيبينزيا على أن ضمان حقوق المرأة يعد أولوية بالنسبة لروسيا، وأن موسكو تعمل على الدفاع عن هذه الحقوق في الأمم المتحدة.

وأضاف المندوب الدائم موجها كلامه لنساء العالم في عيدهن: "بإلهام من جمالكن وحكمتكن وحبكن، نتمنى لكنَّ التوفيق وتحقيق إنجازات جديدة. ونهدي انتصاراتنا لكنَّ".

المصدر: نوفوستي