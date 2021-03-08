جيل بايدن: الولايات المتحدة ستسمو بالنساء والفتيات في كل مكان

قالت السيدة الأمريكية الأولى، جيل بايدن، إن الولايات المتحدة "ستسمو بالنساء والفتيات في كل مكان"، مشددة على أن بلادها بقيادة جو بايدن، "ستدعم النساء في جميع أنحاء العالم".

وفي كلمة لها خلال الحفل الـ15 السنوي لتوزيع الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة الذي تم تنظيمه عبر الإنترنت، لفتت بايدن إلى أن "بعض النساء يمضين حياتهن يناضلن من أجل قضيتهن، بينما أخريات وجدن أنفسهن في رحلة لم يطلبوها.. هن يقاتلن من أجل حياتهن ومن أجل أطفالهن".

وأشارت إلى أنه في سياق الحياة العادية، قامت كل امرأة "باختيار غير عادي"، مضيفة: "سنتخذ خيار القيادة وأن نتحلى بالجرأة وأن ننهض بالنساء والفتيات في كل مكان".

وقالت: "لمدة 15 عاما، كرمنا النساء في جميع أنحاء العالم اللواتي اتخذن خيارا استثنائيا للقتال من أجل شيء أكبر من أنفسهن.. اليوم، نجدد التزامنا بأن نكون جديرين بهذه الشجاعة وأن نفهم أن حياتنا مرتبطة ببعضها البعض بطرق قوية لا حد لها وأن نختار كل يوم احترام هذا الارتباط.. سنقف معكم ونحن نبني مستقبلا أكثر إشراقا لنا جميعا".

وشددت على أن "العدالة يمكن أن تكون عدالة إذا كانت للجميع فقط"، مشيرة إلى أن المرشحات لنيل جوائز هذا العام يتميزن بالشجاعة والإقدام.

ودعت بايدن، الجميع لتقوية المجتمعات المحلية في كل مكان من خلال "الحرية للنساء"، خاصة في أفغانستان.

يذكر أنه من بين النساء الـ 21 اللواتي تم تكريمهن اليوم الإثنين، سبعة نساء من أفغانستان وحصلن على تكريم بعد وفاتهن، والـ14 الأخريات من بيلاروسيا والكاميرون والصين وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغواتيمالا وإيران وميانمار ونيبال والصومال وإسبانيا وسريلانكا وتركيا وفنزويلا.

المصدر: abc news