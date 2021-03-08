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رئيس النيجر يفوز بجائزة "القيادة الأفريقية"

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رئيس النيجر يفوز بجائزة
محمدو إيسوفو ـ عن صفحته الشخصية
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منحت مؤسسة "مو إبراهيم" جائزة القيادة الأفريقية الرشيدة لعام 2020 لرئيس النيجر محمدو إيسوفو بعدما حجبتها لمدة عامين.

وقال رئيس اللجنة المعنية بالجائزة والرئيس السابق لبوتسوانا فيتوس موجاي إن الرئيس إيسوفو "قاد شعبه على طريق التقدم، في مواجهة أخطر المشكلات السياسية والاقتصادية، مثل التطرف العنيف والتصحر المتزايد".

رئيس النيجر يفوز بجائزة

وعن أسباب اختيار إيسوفو لمنحه الجائزة التي تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار، وتدفع على مدى عشر سنوات، أضاف موجاي أن عدد سكان النيجر الذين يعيشون تحت خط الفقر تراجع إلى 40 في المئة، من 48 في المئة قبل عشرة أعوام، و"حققت النيجر تقدما في مجالات مثل تحسين الفرص المتاحة للنساء".

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إيسوفو هو سادس رئيس دولة في أفريقيا يفوز بالجائزة، والأول منذ أن فازت بها رئيسة ليبيريا السابقة إلين جونسون سيرليف عام 2017.

وحجبت الجائزة التي دشنها قطب الاتصالات السوداني مو إبراهيم ين 2018 و2020 لعدم العثور على مرشحين مناسبين لنيلها.

وانتُخب إيسوفو أول مرة عام 2011 وأُعيد انتخابه في 2016، وتميز بتنحيه عن السلطة بعد ولايتين على عكس بعض الزعماء الأفارقة.

المصدر: "رويترز"

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