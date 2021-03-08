أردوغان وجونسون يبحثان في اتصال هاتفي قضايا الدفاع وملفات إقليمية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هاتفيا، اليوم الاثنين، قضايا الدفاع وخطوات تعزيز العلاقات الثنائية وملفات إقليمية.

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وأفادت وكالة "الأناضول" بأن الزعيمين بحثا أيضا "قضايا التجارة والسياحة والزراعة ومكافحة كورونا"، حيث أعرب أردوغان لجونسون عن ثقته بأن "موسم السياحة سينطلق بين البلدين في أبريل المقبل دون معوقات وبشكل آمن".

ولفت أردوغان إلى أن "اتفاقية التجارة الحرة نقطة تحول في العلاقات التركية البريطانية ومن شأنها تسهيل الوصول إلى هدف 20 مليار دولار في التبادل التجاري".

كما رحب الرئيس التركي بـ"جهود بريطانيا حيال قضية قبرص"، مؤكدا أن "حل الدولتين سيخلق وضعية رابح-رابح في الجزيرة".

وتفيد بيانات وزارة التجارة الدولية البريطانية بأن حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة وتركيا بلغ العام في 2019 حوالي 19 مليار جنيه استرليني.

المصدر: "الأناضول"