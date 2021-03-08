متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: مقابلة هاري وزوجته تخص القصر

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن الأخير لم يشاهد المقابلة التلفزيونية مع الأمير هاري وزوجته ميغان، "لكن أي أمور تطرأ بسبب المقابلة هي شأن يخص القصر".

وشدد المتحدث على أن "هذا الأمر يخص القصر الملكي"، وذلك ردا على سؤال عن تصريحات دوقة ساسكس ميغان ماركل التي قالت فيها إن فردا في الأسرة الملكية البريطانية أثار مخاوف من لون بشرة ابنها آرتشي قبل مولده.

وقال المتحدث: "لديكم ما قاله رئيس الوزراء من قبل عن أن العنصرية ليس لها أي مكان على الإطلاق في هذه البلاد... قال ذلك في عدد من المناسبات".

وكانت دوقة ساسكس كشفت في مقابلتها مع الصحفية الشهيرة أوبرا وينفري، أنه كانت هناك مخاوف داخل العائلة الملكية البريطانية بخصوص لون بشرة طفلها، آرتشي، قبل ولادته.

ورفضت ميغان، الكشف عن الأشخاص الذين تحدثوا عن مثل هذه المخاوف مع زوجها الأمير هاري الذي نقل إليها القصة، قائلة إن الكشف عن اسمائهم سيكون "ضارا للغاية".

وتخلى هاري (36 عاما) وزوجته ميغان (39 عاما) عن واجباتهما الملكية في يناير 2020، وانتقلا مع ابنهما الأول، آرتشي، إلى جنوب كاليفورنيا في أمريكا من أجل حياة أكثر استقلالية، والابتعاد عن وسائل الإعلام البريطانية.

المصدر: "رويترز"