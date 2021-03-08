كوريا الجنوبية لا تجد صلة بين لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا وحالات الوفاة مؤخرا

قالت كوريا الجنوبية إنها لم تجد أي صلة بين لقاح أسترازينيكا وعدة حالات وفاة في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن أمرت بفحص نحو مئة ألف عامل أجنبي إثر ظهور بؤر تفش في مساكن العمال.

وقال غيونغ أون-كيونغ، مدير الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها للصحفيين "خلصنا بصورة مبدئية إلى أنه من الصعب إثبات أي صلة بين تدهور حالاتهم بعد التطعيم وبين وفاتهم".

وأضاف غيونغ: "مناخ العمل والسكن يزيد من مخاطر انتقال العدوى، لكن من الصعب رصد المرضى في وقت مبكر، بسبب قدرتهم المحدودة على الوصول للموارد الطبية والفحص ومسألة وضعهم القانوني".

وكان مسؤولو الصحة يحققون في وفاة ثمانية عمال أجانب يعانون من أمراض أخرى، وحدثت لهم مضاعفات بعد تلقيهم لقاح شركة أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 ، لكنهم قالوا إنهم لم يجدوا دليلا على أن جرعات اللقاح كان لها أي دور في وفاتهم.

وبدأت كوريا الجنوبية في تطعيم سكانها والعاملين في دور الرعاية وغيرهم من المعرضين للخطر في نهاية فبراير/ شباط الماضي، وتلقى 316865 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح حتى أمس الأحد.

وكانت وفاة مئات العمال التايلانديين المهاجرين إلى كوريا الجنوبية قد دفعت الأمم المتحدة العام الماضي إلى الدعوة للتحقيق في مصير المهاجرين.

وبلغ عدد وفيات العمال التايلانديين مستوى قياسيا في 2020 حيث سجلت 122 وفاة حتى منتصف ديسمبر.

المصدر: رويترز