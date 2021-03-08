من قصرها الجديد.. ميغان سعيدة بحضيرة آرشي ودجاجاتها: "أجمل من كل قصص الخيال"! (صور+ فيديو)

قامت أوبرا وينفري بجولة مع دوق ودوقة ساسكس، ميغان ماركل والأمير هاري، داخل منزلهما في مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ووصفت ميغان حياتها الجديدة مع عائلتها بأنها "أجمل من كل قصص الخيال"، خاصة بوجود حضيرة آرتشي، ودجاجاتها التي تم الحصول عليها من مزرعة دواجن.

وأخذت دوقة ساسكس وينفري بجولة في فناء منزلهما الجميل، حيث كانا في الواقع جيران، قبل إجراء المقابلة التي تم بثها أمس الأحد. واستقبلهما كلب لطيف، يدعى جاي ماركل، قالت ميغان إنها تبنته من ملجأ في كنتاكي منذ سنوات.

وأثناء عودتهما إلى داخل المنزل، ألقت المرأتين التحية على الأمير هاري، الذي كان مشغولا بالعمل في قن الدجاج الجديد للأسرة، والذي يدعى "حضيرة آرتشي" وتأسس عام 2021. وهو بالطبع مثالي جدا لعائلة ساسكس الصغيرة منذ أن انتقلوا إلى منزلهم الجديد الصيف الماضي.

وبعد ولادته في المملكة المتحدة، ابن ابن وريث العرش، تبدو هذه الحياة في كاليفورنيا مختلفة تماما بالنسبة لأرشي الصغير. فبدلا من المدرسة الخاصة، والقلاع، وكل ما تبقى من زخارف حياة طفل ملكي، يمتلك هذا الرجل الصغير حظيرة دجاج خاصة به، وهو رائع تماما.

وتخلى الأمير هاري (36 عاما) وزوجته ميغان (39 عاما) عن واجباتهما الملكية في يناير 2020، وانتقلا مع ابنهما الأول، آرتشي، إلى جنوب كاليفورنيا في أمريكا من أجل حياة أكثر استقلالية، والابتعاد عن وسائل الإعلام البريطانية.

من داخل حظيرة آرتشي "Archie's Chick Inn"..#أوبرا_وينفري في جولة مع #ميغان_ماركل و #الأمير_هاري داخل منزلهما في مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا، ووصفت ميغان حياتهما الجديدة بأنها "أجمل من كل قصص الخيال"، مع دجاجات أُنقذت من مزرعة صناعية، وشاركت لقطات لابنهما في نهاية المقابلة#منوعاتpic.twitter.com/i9Dj91nZD6 — 24.ae | منوعات (@24Entertain) March 8, 2021

#oprah visits #meghanandharry at their home in #montecito, specifically Archie’s Chick Inn. #meghan also told O that the couple got married 3 days before the big televised event in their backyard w the Archbishop of Canterbury with their own vows kept private and now framed. pic.twitter.com/bJbraID9yI — Jane Stevenson (@JaneCStevenson) March 8, 2021

المصدر: "Romper"