إسرائيل تسمح للأجانب بالدخول إليها في الحالات الاستثنائية

قررت السلطات الإسرائيلية، بداية من اليوم الاثنين، السماح للأجانب بالدخول إلى إسرائيل في حالات استثنائية، ووفقا لقواعد معينة، نشرها المكتب الإعلامي للحكومة.

وقالت الحكومة في بيان إن "أي شخص يرغب في القدوم إلى إسرائيل يجب أن يملأ استمارة إعلان للمسافرين الذين يدخلون إسرائيل، في غضون 24 ساعة قبل مغادرة الرحلة".

وأوضح البيان أنه "على حاملي الجنسية الأجنبية الراغبين في دخول إسرائيل، بالإضافة إلى ملء استمارة طلب الدخول، الحصول على إذن للدخول".

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل خرجت تقريبا من كل إجراءات العزل العام التي فرضت لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي