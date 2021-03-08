طهران: لم نتلق دعوة من الأمم المتحدة بشأن اجتماع حول أفغانستان والدبلوماسية مسار أفضل للاتفاق النووي

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أن طهران لم تتلق دعوة من الأمم المتحدة بشأن عقد اجتماع حول أفغانستان، لافتا إلى أنهم سيدرسون المشاركة بعد تلقي الدعوة رسميا.

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وقال سعيد خطيب زادة: " ننظر إلى أفغانستان كدولة جارة وصديقة وليس كأداة أو ورقة رابحة بيد طهران للتفاوض مع أي طرف".

وأشار زادة إلى أن إيران "لم تجر أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن حول الاتفاق النووي"، موضحا أن "طهران لم تتلق خطة خطوة مقابل خطوة للعودة إلى الاتفاق النووي، وأن هذه الخطة لا تتسق مع سياسات طهران"

وتابع: "العودة إلى الاتفاق النووي لا يحتاج إلى إرسال إشارات بين طهران وواشنطن، وعلى أمريكا رفع العقوبات بالكامل وتنفيذ القرار 2231"، مضيفا أن "رسالة إيران واضحة، وأن الدبلوماسية مسار أفضل وأصح وأقل تكلفة"، مؤكدا أنه "كلما أسرعت أطراف الاتفاق النووي في العودة إلى التزاماتها وإلى الدبلوماسية، كان الرد الذي يتلقونه من إيران أفضل".

المصدر: عمر هواش - RT