حث وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، اليوم الاثنين، منظمة الأمم المتحدة على منع تقنين المخدرات.

وقال وزير الداخلية خلال مشاركته، عن بعد، في المؤتمر الدولي لمنع الجريمة، التي تحتضنه مدينة كيوتو اليابانية: "نحن نصر على حل شامل ومتوازن لمشكلة المخدرات العالمية على أساس الامتثال الصارم من قبل الدول للالتزامات بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعدم جواز تقنين (شرعنة) المخدرات".

كما لفت كولوكولتسيف إلى التغيير الذي شهدته مسالك المخدرات أثناء تفشي وباء كورونا.

ووفقا لاستراتيجية سياسة مكافحة المخدرات حتى عام 2030، فإن روسيا ترى في تحرير وتقنين المخدرات تهديدا للأمن القومي.

المصدر: نوفوستي