رئيس منظمة الصحة العالمية يشيد بدور روسيا في إنتاج اللقاح "سبوتنيك v"

أشاد رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بمساهمة روسيا العلمية في اختراع اللقاح "سبوتنيك v" المضاد لفيروس كورونا.

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وكتب تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في حسابه على "تويتر": "أجريت محادثة هاتفية بناءة مع وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو حول الاستجابة لكوفيد 19، وكذلك حول اللقاح الروسي سبوتنيك v وإدراجه في قائمة الأدوية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية للاستخدام في حالات الطوارئ. أقدر استثمار روسيا في العلوم ".

I had a constructive call with Mihail Murashko, #Russia's Health Minister, about the #COVID19 response globally & in 🇷🇺, as well as about the Sputnik V vaccine & the @WHO Emergency Use Listing process for vaccines. I appreciate 🇷🇺's investment in science. https://t.co/ComWNtE10g — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 7, 2021

كما ناقش غيبريسوس وموراشكو دور نظام الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية ومكافحة الأمراض غير المعدية.

ولفت رئيس المنظمة إلى أن "منظمة الصحة العالمية تقدر تقديرا عاليا الدور الريادي لروسيا ودعمها المالي في هذا المجال".

وتلقى ملايين المواطنين الروس اللقاح المضاد لكورونا "سبوتنيك v"، ويشكل هذا اللقاح مناعة مستقرة، وليست له آثار جانبية خطيرة.

المصدر: نوفوستي